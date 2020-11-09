Стали известны расходы Дональда Трампа на оппозицию Венесуэлы. По данным президент страны Николаса Мадуро, Трамп потратил минимум 800 млн долларов всего за два года.
Выступая перед телезрителями, Николас Мадуро сообщил: лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо получал деньги Трампа, однако стоило американскому президенту проиграть выборы, как Гуайдо бросил своего патрона.
"Дональд Трамп создал Хуана Гуайдо, его команда создала этого монстрика. В течение двух лет они перевели ему 800 млн долларов.
Но не прошло и пяти минут, как американские телеканалы объявили о победе Джозефа Байдена, и Гуайдо бросил Трампа. Крысы бегут с тонущего корабля", — высказался Мадуро.
Президент Венесуэлы отметил, что власти страны всегда готовы поработать с США и наладить диалог с новой американской администрацией. Мадуро также примкнул ко всем, кто поздравил Байдена с победой.
По материалам сайта regnum.ru.
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