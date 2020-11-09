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Сколько Трамп потратил на оппозицию Венесуэлы? Отвечает Николас Мадуро

Стали известны расходы Дональда Трампа на оппозицию Венесуэлы. По данным президент страны Николаса Мадуро, Трамп потратил минимум 800 млн долларов всего за два года.

Сколько Трамп потратил на оппозицию Венесуэлы? Отвечает Николас Мадуро

Выступая перед телезрителями, Николас Мадуро сообщил: лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо получал деньги Трампа, однако стоило американскому президенту проиграть выборы, как Гуайдо бросил своего патрона.

"Дональд Трамп создал Хуана Гуайдо, его команда создала этого монстрика. В течение двух лет они перевели ему 800 млн долларов.

Но не прошло и пяти минут, как американские телеканалы объявили о победе Джозефа Байдена, и Гуайдо бросил Трампа. Крысы бегут с тонущего корабля", — высказался Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что власти страны всегда готовы поработать с США и наладить диалог с новой американской администрацией. Мадуро также примкнул ко всем, кто поздравил Байдена с победой.

По материалам сайта regnum.ru.

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