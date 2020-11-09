Первые инициативы Байдена: маски в США станут обязательны

Ещё не будучи официально признанным и вступившим в должность президентом, Джо Байден уже начал раздавать первые поручения. Одна из задумок Байдена — общенациональный масочный режим.

По данным журналистов телеканала Fox, Байден в вопросе ношения масок "поработает с губернаторами штатов", а также с властями отдельных округов.

На данный момент в США весьма интересная ситуация: федеральные власти выпускают именно рекомендации, которым власти штатов вольны не следовать. Если Байден в ультимативной форме потребует ношения масок, то может столкнуться с негативом от избирателей в самом скором времени.

Дональд Трамп, к слову, маски не особо ценил и не требовал их ношения, поскольку сам переболел коронавирусом и утверждал, что они не помогут. Отметим, что на данный момент в Штатах более 237 000 погибших от болезни.

По материалам сайта iz.ru.