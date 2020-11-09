Байден отправил запрос на президентство

Новые данные поступили о работе Джо Байдена по "законному обеспечению" своей победы. Согласно законам США, политик отправил запрос в Управление общих служб США — именно его чиновники могут решить, что он официально стал руководителем страны.
По данным штаба Байдена, он победил, так что окружение "Сонного Джо" надеется на "безотлагательное признание". Однако на утро 9 ноября есть лишь данные о том, что Эмили Мёрфи, директор ведомства, пока не готова признавать победу Байдена.
"Теперь, когда выборы для Джо Байдена закончились победой, мы надеемся, что в GSA быстро признают эту победу, и, следовательно, законно определят Джо Байдена и Камалу Харрис в качестве избранных президента и вице-президента.
Национальная безопасность и экономические интересы Америки зависят от того, насколько ясно, быстро и мирно будет передана власть", — отметили в штабе Байдена.
Трамп, напомним, пока не считает себя проигравшим и требует подсчёта "законных" голосов, сообщая о масштабных махинациях во многих штатах.
По материалам сайта aif.ru.
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