Очередная воскресная акция протеста прошла в Минске

В воскресенье,8 ноября, в белорусской столице снова прошла массовая демонстрация против руководства президента Александра Лукашенко.

Кадры с места событий традиционно публикуются в Twitter.

Когда спешишь поскорее наладить мирный диалог pic.twitter.com/RizAOMjSXB — Чай з варэннем (@belteanews) November 8, 2020

По имеющимся у местных СМИ данным, около 450 человек были арестованы в результате разгона властями митинга. По неподтверждённой информации, среди задержанных есть журналисты.

Сообщается, что была нарушена работа минского метро и наблюдались перебои с интернетом.

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