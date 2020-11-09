Экс-посол США в России расстроен: Путин не поздравил Байдена с победой

Бывший посол США в России Майкл Макфол недоволен тем, что Москва не признала Джо Байдена победителем президентских выборов без официальных результатов.

Макфол, ярый сторонник теории о том, что Москва “вступила в сговор” с кампанией Трампа в 2016 году, выразил свое разочарование тем, что президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил кандидата от Демократической партии, в субботу, 7 ноября, объявившего себя избранным президентом.

"Путин уже присоединился к хору мировых лидеров, поздравляя Байдена? Я не видел (sic) этого заявления. Сделайте пост, если его (sic) нет”, - написал он.

Has Putin joined the chorus of world leaders in congratulating Biden yet? I haven't see the statement. Do post if its out. — Michael McFaul (@McFaul) November 7, 2020

Напомним, что за последние четыре года Макфол редко упускал возможность заявить, что Москва каким-то образом оказывает теневое влияние на Вашингтон. Теперь он явно разочарован тем, что Кремль не выбрал никакую сторону на спорных выборах.

Несколько штатов все еще подсчитывают голоса. Пересчеты и судебные иски, поданные кампанией Трампа, могут сделать объявление явного победителя в конкурсе преждевременным.