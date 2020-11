Бывший посол США в России Майкл Макфол недоволен тем, что Москва не признала Джо Байдена победителем президентских выборов без официальных результатов.

Макфол, ярый сторонник теории о том, что Москва “вступила в сговор” с кампанией Трампа в 2016 году, выразил свое разочарование тем, что президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил кандидата от Демократической партии, в субботу, 7 ноября, объявившего себя избранным президентом.

Has Putin joined the chorus of world leaders in congratulating Biden yet? I haven't see the statement. Do post if its out.