Армения: Азербайджан снова лжёт - никто им Шушу не отдал

Минобороны Армении опровергло заявление президента Азербайджана о том, что его военные заняли стратегически важный для Нагорного Карабаха город Шушу.

Пресс-секретарь армянского военного ведомства Шушан Степанян ранее сообщала о "самых ожесточенных боях" вокруг Шуши, когда азербайджанские войска пытались наступать на город.

Over the night, the most ferocious combat has unfolded in the vicinity of #Shushi, and in the southeastern sector. A large number of hostile personnel, along with 4 tanks, 20 other armored vehicles, 11 soft-skinned vehicles, and 2 UAVs have been destroyed.