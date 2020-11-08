Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с "Краснодаром"
Беркова посоветовала Дзюбе сняться в фильме для взрослых
Сын Михаила Борисова женился через месяц после смерти отца
Президент Мексики не поздравил Байдена с победой
Канделаки прокомментировала скандал с Дзюбой
Анастасия Заворотнюк ведёт затворнический образ жизни
Шарий назвал сотрудников СБУ "упоротыми животными"
Королева Елизавета II впервые надела маску на публике
Горбачёв высказался об отношении Джо Байдена к России

Азербайджан рапортует о взятии города Шуши

Азербайджанские войска в Нагорно-Карабахском регионе захватили стратегический город Шуша.

Азербайджан рапортует о взятии Шуши. пост
© twitter.com

С таким заявлением в воскресенье выступил президент страны Ильхам Алиев.

"Сегодня в Шуше развевается азербайджанский флаг. Это, наверное, самый счастливый день в моей жизни", - сказал Алиев, которого цитируют местные СМИ. - Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!- добавил он.

За комментариями президента последовало заявление Министерства обороны страны, в котором говорилось, что город "освобожден от армянской оккупации более чем через 28 лет".

На заявления Азербайджана отреагировал давний союзник Баку Турция.

 "Установление суверенитета в городе является очень серьезным событием для Азербайджана", - сказал вице-президент округа Фуат Октай.

Позже Октай написал в социальных сетях, что "Шуша пережила армянскую оккупацию", и поздравил Баку с "победой"."

ДЛЯ СПРАВКИ

  • Шуша, второй по величине город в регионе, расположен всего в 10 км (шести милях) к югу от крупнейшего города Нагорного Карабаха и фактической столицы - Степанакерта.
  • Взятие Шуши оставило бы Степанакерт окрытым для азербайджанских наступательных операций. 
Последние материалы
Дугин: Деятельность российского МИД идет вразрез с политикой Путина
Конец эпохи: команду Williams F1 купила компания Dorilton Capital
Трамп: выборы ещё не закончены
Дзюбу лишили капитанской повязки на матче с "Краснодаром"
Беркова посоветовала Дзюбе сняться в фильме для взрослых
Сын Михаила Борисова женился через месяц после смерти отца
Президент Мексики не поздравил Байдена с победой
Канделаки прокомментировала скандал с Дзюбой
Анастасия Заворотнюк ведёт затворнический образ жизни
Шарий назвал сотрудников СБУ "упоротыми животными"
Популярное
США и Канада. Новости и аналитика
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы

Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.

Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь телеведущему
Российский шоу-бизнес
Друг Колтового рассказал, что могло спасти жизнь телеведущему
Военные новости
"Карабах - наш!": Алиев поздравил народ Азербайджана
Военные новости
СМИ: Армения выведет войска из Нагорного Карабаха
Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Любовь Степушова Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре Любовь Степушова Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
СМИ: Армения выведет войска из Нагорного Карабаха
Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Трамп: выборы ещё не закончены
Зять Трампа посоветовал ему признать поражение на выборах
От коронабесия излечивают животные инков
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Зачем Британии Русский Север?
Скоропалительная "декоммунизация" Тарусы
Twitter запрещает Трампу "говорить"
За изнасилование можно ответить условно
Джо Байден обратился к американцам
Что даст поворот к плановой экономике
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников