Азербайджан рапортует о взятии города Шуши

Азербайджанские войска в Нагорно-Карабахском регионе захватили стратегический город Шуша.
С таким заявлением в воскресенье выступил президент страны Ильхам Алиев.
"Сегодня в Шуше развевается азербайджанский флаг. Это, наверное, самый счастливый день в моей жизни", - сказал Алиев, которого цитируют местные СМИ. - Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!- добавил он.
DEAR SHUSHA, YOU ARE FREE! Dear Shusha, we have returned! Dear Shusha, we will reinvigorate you! Karabakh is ours! Karabakh is Azerbaijan!— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 8, 2020
За комментариями президента последовало заявление Министерства обороны страны, в котором говорилось, что город "освобожден от армянской оккупации более чем через 28 лет".
На заявления Азербайджана отреагировал давний союзник Баку Турция.
"Установление суверенитета в городе является очень серьезным событием для Азербайджана", - сказал вице-президент округа Фуат Октай.
Позже Октай написал в социальных сетях, что "Шуша пережила армянскую оккупацию", и поздравил Баку с "победой"."
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