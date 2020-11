Азербайджан рапортует о взятии города Шуши

Азербайджанские войска в Нагорно-Карабахском регионе захватили стратегический город Шуша.

С таким заявлением в воскресенье выступил президент страны Ильхам Алиев.

DEAR SHUSHA, YOU ARE FREE! Dear Shusha, we have returned! Dear Shusha, we will reinvigorate you! Karabakh is ours! Karabakh is Azerbaijan!