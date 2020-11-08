Процесс подсчёта голосов в США ещё не закончен, поэтому Джо Байден поспешил, объявив себя следующим президентом.

С таким заявлением выступил действующий американский лидер Дональд Трамп.

"Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась", — пояснил Трамп.

"Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени", — добавил президент.