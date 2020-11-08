Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ждёт официальных результатов выборов в США, а только потом выступит с официальным заявлением.

Мексиканский лидер не намерен преждевременно поздравлять Джо Байдена с победой.

"Мы дождёмся разрешения всех юридических вопросов. Мы не хотим быть безрассудными, мы не хотим действовать легкомысленно, и мы хотим уважать самоопределение народов и уважать права других", — пояснил Обрадор.