Президент Сербии Александр Вучич поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Он выразил надежду, что Сербия продолжит развивать сотрудничество со Штатами.

"Искренние поздравления Джо Байдену. Я желаю вам мудрости и решимости справиться с существующими проблемами на благо США и всего мира. Я надеюсь продолжить тесное сотрудничество с вами, какое у нас было с Дональдом Трампом, за что я очень благодарен", — отметил Вучич.