Азербайджанские военные, взявшие под контроль карабахский город Шуша, смогли добиться существенного прогресса в завершении конфликта.

С этим руководство республики поздравил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Хочу начать свою речь с поздравлений Азербайджану в связи с победой в Шуше и освобождением семи районов. Минская группа 30 лет не могла решить эту проблему, больше уже нельзя было терпеть, и, наконец, Азербайджан добился победы. Это знак того, что общая победа близка. Радость Азербайджана — это и наша радость", — заявил турецкий лидер.