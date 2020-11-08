Верховная рада Украины примет закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, однако не будет закреплять особый статус региона в Конституции.
Об этом в интервью ТАСС рассказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
"Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нём будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни", — утверждает политик.
"Украина — моногосударство. В Конституции не может быть прописано местное самоуправление для определённой территории с незаконными формированиями. Тогда это уже федеративное государство с невиданной ранее в мире формой существования", — добавил Кравчук.
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