Украина не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции

Верховная рада Украины примет закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, однако не будет закреплять особый статус региона в Конституции.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.