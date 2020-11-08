Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил с победой на президентских выборах в США Джо Байдена.

"Поздравления избранному президенту Джо Байдену и избранному вице-президенту Камале Харрис! Мои коллеги в ВОЗ и я ожидаем работы с вами и вашими командами. Кризисы, подобные пандемии COVID-19, показывают важность глобальной солидарности в защите жизней и условий существования", — заявил глава ВОЗ.