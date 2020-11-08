Киев хочет изменить очередность выполнения Минских соглашений

Украина не может выполнить пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу делегации Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука.