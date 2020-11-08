Украина не может выполнить пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу делегации Украины в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука.
"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена Минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать. Я думаю, что госпожа Ангела Меркель и все, кто принимал участие в парижском саммите 2019 года, тогда допускали возможность некоторых уточнений того, что сейчас происходит в Донбассе", — пояснил политик.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.