Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы

Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.

Об этом рассказала бывшая помощница президента и директор по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман.