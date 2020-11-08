Мелания Трамп "считает минуты до развода" с Дональдом Трампом. Первая леди якобы не могла поставить под удар своего мужа, который находился в должности президента США.
Об этом рассказала бывшая помощница президента и директор по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью Омароса Маниголт Ньюман.
"Мелания считает каждую минуту, пока он не покинет офис, и она сможет развестись. Если бы Мелания попыталась выдержать крайнее унижение и уйти, пока он находится в должности, он нашёл бы способ её наказать", — пояснила экс-чиновница.
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