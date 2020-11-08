Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, о которой сообщили крупнейшие американские СМИ.

"Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии, и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну. Поэтому верю в прогресс партнёрских отношений между нашими государствами", — написал чиновник в личном Telegram-канале.