Все юридические процессы, начатые избирательным штабом Дональда Трампа, чтобы оспорить результаты президентских выборов, не имеют перспектив.

Такое мнение РИА "Новости" высказал заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян.

"С одной стороны, раз судебные конституционные процедуры Америки предполагают такие возможности подачи исков, то, конечно, он вправе их использовать. С другой стороны, мне кажется, особой перспективы здесь не будет по двум соображениям: во-первых, они очень сложные, во-вторых, они могут затянуть процесс прихода к осуществлению полномочий президента на очередной срок, и для стабильности государства это не очень желательно", — пояснил юрист.