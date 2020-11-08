Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, которого американские СМИ назвали победителем выборов, обратился к американцам.

Он пообещал быть главой государства, который не разделяет, а объединяет общество.

"Народ сказал своё слово, и мы добились уверенной победы на выборах. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах — 74 миллиона. Я обещаю быть президентом, который не разделяет общество, а объединяет его", — отметил Байден.

"Сейчас настало время дать шанс каждому. Настало время прекратить жёсткую риторику, понизить градус, услышать друг друга. Чтобы добиться прогресса, нам необходимо перестать обращаться со своими оппонентами, как с врагами", — добавил политик.