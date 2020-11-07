Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Примечательно, что в США ещё не закончен процесс подсчёта голосов.

"Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий. (И снова вернулись в Парижское соглашение как можно скорее!)" — написал политик в Twitter.