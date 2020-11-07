Американцу угрожают из-за выброшенного бюллетеня

В Атланте местный житель, работавший на выборах, которые прошли 3 ноября, вынужден скрываться из-за угроз.

Угрожать мужчине начали из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень. Недоброжелатели опубликовали в Сети его личные данные и на него началась настоящая охота.