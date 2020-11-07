В Атланте местный житель, работавший на выборах, которые прошли 3 ноября, вынужден скрываться из-за угроз.
Угрожать мужчине начали из-за того, что он якобы выбросил избирательный бюллетень. Недоброжелатели опубликовали в Сети его личные данные и на него началась настоящая охота.
"Он скрывается. Ему пришлось оставить свой дом и находиться у друзей. Он боится ездить в своей машине, потому что есть информация о его машине и водительских правах", — сообщил руководитель избирательной комиссии округа Фултон Рик Бэррон.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.