Французский лидер Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин рассказал французскому коллеге о шагах, которые предпринимает Россия для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии", — сказано в сообщении.