Французский лидер Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал французскому коллеге о шагах, которые предпринимает Россия для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.
"Выражена серьезная озабоченность по поводу продолжающихся широкомасштабных боестолкновений в зоне конфликта и все более активного вовлечения в него экстремистов, прибывающих из Сирии и Ливии", — сказано в сообщении.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.