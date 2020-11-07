Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал молодых людей не разрушать в республике то, что было создано в ней в течение последних 25 лет.

"Происходит смена поколений, хотим мы этого или не хотим. Я больше, чем кто-либо, это понимаю. Но не надо ничего ломать. Давайте, как разумные люди, пройдём этот период смены поколений по-настоящему красиво. Потому что сломать просто, а потом восстановить будет очень сложно или, возможно, не получится. Поэтому давайте не будем ломать, давайте не будем бросаться в омут этих событий", — пояснил белорусский лидер.