С запуском Белорусской атомной электростанции республика становится конкурентом на рынке энергетики.

Так белорусский лидер Александр Лукашенко прокомментировал критику БелАЭС со стороны Запада.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", — отметил Лукашенко.