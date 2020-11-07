Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к властям Литвы и попросил их "жить дружно".

Такое заявление политик сделал во время запуска Белорусской атомной электростанции.

"Я хочу еще раз обратиться к руководству Литвы сегодня с этой площадки — Белорусской АЭС: давайте жить дружно. Давайте будем вместе трудиться. Наши народы когда-то были в одном государстве, нормально жили, да и до сих пор нормально жили. Нет, на ровном месте влезли в наш огород. Ну, хорошо, если вы поняли, что ошиблись, уходите с нашего огорода, давайте вместе будем работать: вы в своем огороде, мы — в своем", — заявил Лукашенко.