В прошлом году в Шотландии приняли законопроект, который запрещает родителям применять какое-либо физическое воздействие против своих детей.
"Я очень рада, что Шотландия стала первым регионом Великобритании, принявшим закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым", — сообщила уполномоченная по правам ребенка в Шотландии Мэри Тодд.
Примечательно, что впервые такой закон был принят ещё в 1979 году в Швеции.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.