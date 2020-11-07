Власти Шотландии запретили родителям шлёпать детей

В прошлом году в Шотландии приняли законопроект, который запрещает родителям применять какое-либо физическое воздействие против своих детей.

"Я очень рада, что Шотландия стала первым регионом Великобритании, принявшим закон, обеспечивающий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым", — сообщила уполномоченная по правам ребенка в Шотландии Мэри Тодд.

Примечательно, что впервые такой закон был принят ещё в 1979 году в Швеции.