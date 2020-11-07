"Марш медиков": что происходит в Минске?

Силовики провели задержания нескольких десятков протестующих на "марше медиков", который проходит в Минске в субботу. Об этом сообщают РИА "Новости".

Протестующие собрались около Первой городской клинической больницы. Сейчас медицинское учреждение оцепили сотрудники силовых структур.

Другая группа протестующих двинулась к проспекту Независимости в центре белорусской столицы.