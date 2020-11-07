Силовики провели задержания нескольких десятков протестующих на "марше медиков", который проходит в Минске в субботу. Об этом сообщают РИА "Новости".
Протестующие собрались около Первой городской клинической больницы. Сейчас медицинское учреждение оцепили сотрудники силовых структур.
Другая группа протестующих двинулась к проспекту Независимости в центре белорусской столицы.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.