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В Харькове обстреляли посольство Азербайджана

В украинском городе Харькове обстреляли посольство Азербайджана. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

"В ночь с 6 на 7 ноября около 02.30 часов здание почётного консульства Азербайджанской Республики в Харькове было обстреляно из огнестрельного оружия. По двери и окнам здания консульства было произведено шесть выстрелов. Никто из сотрудников консульства не пострадал, поскольку ночью в здании никого не было. Видеокамеры почётного консульства зафиксировали двух нападавших лиц", — сказано в сообщении.

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