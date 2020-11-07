Украина получит $100 млн на восстановление Донбасса

В ближайшее время Украина получит 100 миллионов долларов для восстановления предприятий и экономики на территории Донбасса, которая подконтрольна Киеву.

Об этом в Twitter написал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, средства поступят от Всемирного банка.