В ближайшее время Украина получит 100 миллионов долларов для восстановления предприятий и экономики на территории Донбасса, которая подконтрольна Киеву.
Об этом в Twitter написал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, средства поступят от Всемирного банка.
"Украина получит от Всемирного банка 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных территориях на востоке", — пояснил глава государства.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.