Министерство иностранных дел Нагорно-Карабахской республики призывает мировое сообщество ввести санкции против Азербайджана из-за военной агрессии.

"На этом фоне коллективные и индивидуальные санкции против военно-политического руководства Азербайджана являются самым действенным методом заставить официальный Баку соблюдать взятые на себя обязательства и призвать его к ответу за совершенные преступления", — сказано в сообщении ведомства в Facebook.