Сторонники Трампа советуют ему признать поражение

Люди из окружения Дональда Трампа советуют ему признать поражение в президентских выборах. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Сторонники действующего президента обсуждали с главой государства его действия в случае признания Джо Байдена победителем. Они рекомендовали ему выступить с официальным заявлением, в котором нужно признать поражение.

Однако сейчас Трамп не собирается признавать поражение и даже в случае победы Байдена планирует заявлять об "украденной победе".