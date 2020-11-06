В штате Джорджия, который является из решающих для подведения итогов президентских выборов, пересчитают голоса, заявил в эфире CBS News заявил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер.
Решение о пересчёте голосов было принято из-за небольшого разрыва между кандидатами.
"Исход президентских выборов в Джорджии пока неизвестен", отметил Раффенспергер.
6 ноября кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил своего соперника, действующего президента, республиканца Дональда Трампа в голосовании в Джорджии. В штабе Трампа заявили о том, что при пересчёте там выявят нарушения, поэтому победу одержат республиканцы.
Ранее сообщалось, что уже 6 ноября Байден сможет объявить о своей победе на выборах.
В город Уилмингтон (штат Делавэр) направили агентов секретной службы США, так как там должно было состояться выступление Байдена. Известно, что в штабе кандидата рассказали о готовности демократа "сделать важное заявление".
Напомним, что в США идёт подсчёт голосов за кандидатов на пост главы государства.
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