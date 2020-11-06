Лукашенко: граждане увидели "лицо Майдана" и сделали выводы

Новыми подробностями о митингах в частности и происходящем в стране в целом поделился белорусский лидер Александр Лукашенко. Он подчеркнул: граждане сами попросили его "навести порядок".

По словам Лукашенко, люди узрели "лицо Майдана" и попросили у президента стабилизации обстановки и порядка в стране.

"Да и те, кто ещё вчера колебался, уже увидели лицо Майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать", — рассказал Лукашенко.

Президент отметил: страна, несмотря на все кризисы, осталась независимой, развивается и "становится краше".

Напомним: ранее в ЕС согласовали санкции против Лукашенко и его окружения, в том числе сына.

По материалам сайта ytro. ru.