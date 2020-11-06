Судья КС Украины рассказал о конфликте с Зеленским

В Конституционном суде Украины решили высказать своё мнение по поводу "стычек" с Владимиром Зеленским. Пор словам представителей КС, всем участникам спора стоит остановиться и попробовать найти компромисс, а также вместе разобраться в причинах очередного политического кризиса.

Судья КСУ Владимир Мойсик отметил: в КС готовы предоставить любые разъяснения по своим решениям, в том числе по тем, которые не устроили Владимира Зеленского.

"Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят. Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее. Что еще общество может хотеть от этого суда?", — высказался Мойсик.

По мнению судьи, конфликт "разогрели" с умышленной целью, в результате чего работа КС оказалась парализована. Также некоторые судьи отказываются выходить на работу до разрешения кризисной ситуации.

По материалам сайта regnum. ru.