В Конституционном суде Украины решили высказать своё мнение по поводу "стычек" с Владимиром Зеленским. Пор словам представителей КС, всем участникам спора стоит остановиться и попробовать найти компромисс, а также вместе разобраться в причинах очередного политического кризиса.
Судья КСУ Владимир Мойсик отметил: в КС готовы предоставить любые разъяснения по своим решениям, в том числе по тем, которые не устроили Владимира Зеленского.
"Обществу надо рассказать, что никакие тут в КСУ не преступники сидят.
Эти "преступники", которыми нас называют, отменили языковой закон Колесниченко-Кивалова, отменили закон Януковича о референдуме, не дали отменить люстрацию и так далее.
Что еще общество может хотеть от этого суда?", — высказался Мойсик.
По мнению судьи, конфликт "разогрели" с умышленной целью, в результате чего работа КС оказалась парализована. Также некоторые судьи отказываются выходить на работу до разрешения кризисной ситуации.
По материалам сайта regnum. ru.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".