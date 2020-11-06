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"Щит самураев": зачем Японии дружить с США

Вне зависимости от того, кто будет "у руля" в Вашингтоне по итогам выборов, политики Токио готовы выстраивать с ним продуктивные отношения. В частности, Япония хотела бы более плотного военного сотрудничества.

"Щит самураев": зачем Японии дружить с США

Рассказывая о возможных переменах в американо-японских отношениях, министр обороны страны Нобуо Киси подчеркнул: комментариев именно по выборам он не даст, но на совместную работу и взаимопомощь рассчитывает.

В чём выгода Японии при таком сотрудничестве? Рассказывает Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН. Только на "Правде. Ру".

"Союз исключительно важен"

"Военно-политический союз с Соединёнными Штатами является исключительно важным, потому что США фактически являются патроном Японии в послевоенный период.

После того как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, был заключён Сан-Францисский мирный договор. Вскоре был заключёно соглашение о безопасности с Соединёнными Штатами. Потом этот договор был заключён через 10 лет.

Короче говоря, между Японией и Соединёнными Штатами существует договор о безопасности", — рассказывает Кистанов.

По договору японские власти предоставляют свою территорию для размещения Вооружённых сил США, а взамен на это США берут на себя обязанность защищать Японию от внешних угроз. В этом и заключается суть нынешних японо-американских отношений в сфере политики, безопасности и военного сотрудничества, комментирует эксперт.

Фактически Соединённые Штаты обеспечивают безопасность Японии ещё и тем, что они развернули над ней "ядерный зонтик".

Япония по "мирной" Конституции не имеет ядерного оружия, не имеет права обладать армией как таковой, хотя на самом деле нынешние Силы самообороны уже давно являются полноценной армией. Поэтому Япония уповает на Соединённые Штаты.

США защищают Японию от "китайской угрозы"?

Кроме того, японо-американский договор о безопасности служит гарантом безопасности для Японии в свете китайской угрозы. И термин "китайская угроза" уже прочно пришёл на смену термину "советская угроза" не только в лексикон политиков, но уже и в официальные документы.

"Фактически Япония весь послевоенный период следует в фарватере Соединённых Штатов. Это для неё сюзерен. Япония в этом отношении является своего рода вассалом.

Все решения, которые принимаются в ООН Соединёнными Штатами, неизменно поддерживаются Японией.

Сейчас, когда обострились японо-китайские отношения, японцы особенно уповают на то, что американский военный союз поможет им сдержать китайскую экспансию в Восточно-Китайском море, прежде всего, вокруг островов Сенкаку, которые контролируются японцами, но китайцы их называют своими и требуют вернуть", — уточняет Кистанов.

Концепция на сегодняшний день такова: от малой агрессии Япония должна обороняться своими силами, самообороной, а в случае большой внешней агрессии на помощь должны прийти Соединённые Штаты.

"Этот союз был, есть и останется на перспективу опорой Японии во внешней политике. Японцы говорят, что это краеугольный камень японской дипломатии. Независимо от того, кто был президентом или будет президентом", — резюмирует Кистанов.

Только на "Правде.Ру".

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