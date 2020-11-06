Несмотря на стойкое нежелание покупать российскую вакцину, власти Украины всё-таки задумались о необходимости вакцинации граждан. Одним из вариантов получения вакцины для Киева станет сотрудничество с Лондоном.
По словам главы минздрава Украины Максима Степанова, в ведомстве готовы совместно поработать с коллегами из Великобритании, а также предоставить часть производственных мощностей страны для производства "английского" варианта вакцины.
"Мы рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить её одной из первых", — прокомментировал Степанов.
Работать в Киеве будут в том числе с экспертами компании "AstraZeneca", которая на данный момент разрабатывает и тестирует британский вариант вакцины. Вопрос обсуждался и с послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс, уточнил Степанов.
По материалам сайта regnum.ru.
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