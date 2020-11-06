Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Пригожин назвал запись, где ругают Валерию, сплетнями завистников
Виталий Зверев: Коронавирус есть у многих животных
Пушков: если выиграет Байден, не исключена новая холодная война
Улыбка Петросяна. Брухунова показала фото сына
Дочь Гузеевой рассказала о конфликтах с матерью
Сын Легкоступовой лечится в психиатрической клинике
Турецкий гамбит: Эрдоган хочет построить новую империю?
"Калашников" представил гражданскую версию винтовки MR1
В Словении ковид-диссидентов разогнали водомётами

Трамп: по "законным голосам" я победил

Продолжаются подсчёты голосов, отданных за кандидатов на должность президента США. Дональд Трамп, который уже неоднократно заявлял о своей победе, утром 6 ноября выступил с конкретикой: "законные голоса" принесли ему победу, в чём он и не сомневался.

Трамп: по "законным голосам" я победил

В рамках пресс-конференции в Белом доме Трамп рассказал, что же имел в виду. По мнению политика, выборы 2020 года были показательны в плане "грязных" голосов, коррупции и мошенничества: нарушения фиксировались по всей стране. А настоящие, честные избиратели, конечно же, за Трампа.

"Если считать только законные голоса, я легко выиграл", — уверен Трамп.

На данный момент оба кандидата ждут подсчёта голосов в Пенсильвании, в которой, по словам Трампа, у него хотят "украсть победу".

Напомним: ранее в США вспыхнули локальные беспорядки, в некоторые города введена Национальная гвардия.

По материалам сайта Regnum.

Последние материалы
"Калашников" представил гражданскую версию винтовки MR1
В Словении ковид-диссидентов разогнали водомётами
3300-летние бронзовый меч и топор нашёл грибник в Чехии
Танк Т-72Б3 прошёл военную приёмку после модернизации
Макрон призывает к пересмотру Шенгенского соглашения
Жительница Москва заказала убийство отца из-за квартиры
Китай закрывает границы из-за COVID. В том числе и для россиян
Глава МИД ФРГ призвал Трампа и Байдена "смириться" с итогами выборов
Facebook закрыл у себя группу сторонников Дональда Трампа
Самолёт "Уральских авиалиний" после вылета из Красноярска потерял трап
Популярное
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".

Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
Новости футбола
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Мир. Новости мира
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Игорь Буккер Самые страшные "концлагеря" - в Австралии Игорь Буккер Василий Амирджанов Праздновать народное единство пока готовы не все Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров
Комментарии
"Страна идиотов": зоолог прокомментировала истребление норок в Дании
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Премьер Словении поздравил Трампа с победой на выборах
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Что из себя представляют кредитные каникулы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников