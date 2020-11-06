Продолжаются подсчёты голосов, отданных за кандидатов на должность президента США. Дональд Трамп, который уже неоднократно заявлял о своей победе, утром 6 ноября выступил с конкретикой: "законные голоса" принесли ему победу, в чём он и не сомневался.
В рамках пресс-конференции в Белом доме Трамп рассказал, что же имел в виду. По мнению политика, выборы 2020 года были показательны в плане "грязных" голосов, коррупции и мошенничества: нарушения фиксировались по всей стране. А настоящие, честные избиратели, конечно же, за Трампа.
"Если считать только законные голоса, я легко выиграл", — уверен Трамп.
На данный момент оба кандидата ждут подсчёта голосов в Пенсильвании, в которой, по словам Трампа, у него хотят "украсть победу".
Напомним: ранее в США вспыхнули локальные беспорядки, в некоторые города введена Национальная гвардия.
По материалам сайта Regnum.
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