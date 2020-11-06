Трамп: по "законным голосам" я победил

Продолжаются подсчёты голосов, отданных за кандидатов на должность президента США. Дональд Трамп, который уже неоднократно заявлял о своей победе, утром 6 ноября выступил с конкретикой: "законные голоса" принесли ему победу, в чём он и не сомневался.

В рамках пресс-конференции в Белом доме Трамп рассказал, что же имел в виду. По мнению политика, выборы 2020 года были показательны в плане "грязных" голосов, коррупции и мошенничества: нарушения фиксировались по всей стране. А настоящие, честные избиратели, конечно же, за Трампа.

"Если считать только законные голоса, я легко выиграл", — уверен Трамп.

На данный момент оба кандидата ждут подсчёта голосов в Пенсильвании, в которой, по словам Трампа, у него хотят "украсть победу".

Напомним: ранее в США вспыхнули локальные беспорядки, в некоторые города введена Национальная гвардия.

По материалам сайта Regnum.