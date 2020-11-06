Франция решила вдвое усилить пограничный контроль для борьбы с террористической угрозой.
Об этом объявил президент Эммануэль Макрон во время посещения перевала Пертус на франко-испанской границе.
"Это вынужденная мера, она продиктована усилением террористической угрозы после недавних нападений.Я хотел бы призвать к пересмотру Шенгенской зоны (зоны свободного передвижения) и усилению контроля", — сказал Макрон.
Напомним, с 29 октября после того, как террорист напал с ножом на прихожан церкви в Ницце и убил троих человек, во Франции введён высочайший режим "чрезвычайного нападения".
В сочувствии к террористам там подозреваются даже подростки, оставлявшие комментарии в соцсетях. Об этом подробнее — здесь.
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