Макрон призывает к пересмотру Шенгенского соглашения

Франция решила вдвое усилить пограничный контроль для борьбы с террористической угрозой.

Об этом объявил президент Эммануэль Макрон во время посещения перевала Пертус на франко-испанской границе.

"Это вынужденная мера, она продиктована усилением террористической угрозы после недавних нападений.Я хотел бы призвать к пересмотру Шенгенской зоны (зоны свободного передвижения) и усилению контроля", — сказал Макрон.

Напомним, с 29 октября после того, как террорист напал с ножом на прихожан церкви в Ницце и убил троих человек, во Франции введён высочайший режим "чрезвычайного нападения".

В сочувствии к террористам там подозреваются даже подростки, оставлявшие комментарии в соцсетях. Об этом подробнее — здесь.