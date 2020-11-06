Китай закрывает границы из-за COVID. В том числе и для россиян

Китай принял решение приостановить въезд некитайских граждан из большего числа стран, включая Россию, в связи с пандемией COVID-19.

Об этом объявило Министерство иностранных дел КНР.

"Это лишь временная мера в ответ на всплеск случаев COVID-19 в этих странах; она является разумной и соответствует международной практике", — заявил сегодня пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь.

Ван подчеркнул, что это — вынужденная мера, чтобы "обеспечить сохранение в стране своей эпидемической ситуации", предотвратить распространение коронавируса.

Он отметил, въезд для владельцев дипломатических, служебных, вежливых виз или виз категории С не будет затронут. Иностранные граждане, посещающие Китай по чрезвычайным обстоятельствам, могут подать заявление на получение визы.

При этом те иностранцы, кто имеет вид на жительство в Китае или планировали поехать туда с целью "воссоединения семьи", вынуждены будут подождать лучших времён — для них граница тоже закрыта.