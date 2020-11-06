Глава МИД ФРГ призвал Трампа и Байдена "смириться" с итогами выборов

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал избирательный процесс в США и призвал всех принять итоги президентских выборов.

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Своё видение Маас описал в Twitter:

И Дональд Трамп, и Джо Байден настаивают на том, что они близки к победе, хотя подсчет голосов избирателей все еще продолжается в нескольких ключевых штатах.

В настоящее время кандидат от Демократической партии лидирует с 264 голосами на выборах против 214 своих соперников-республиканцев, согласно последним прогнозам AP.

Это означает, что бывшему вице-президенту нужно всего шесть голосов, чтобы достичь порога 270, который сделает его победителем.

Однако, окончательные результаты все еще могут измениться, так как до сих пор не определено, кто является победителем в штатах Невада (6 голосов избирателей), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Пенсильвания (20) и Аляска (3).