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Facebook закрыл у себя группу сторонников Дональда Трампа

Facebook в четверг ликвидировал группу "Stop The Steal" ("остановить кражу"), члены которой поддерживают действующего президента США Дональда Трампа и сообщают о "фальсификациях на выборах" в некоторых штатах страны.

Facebook закрыл у себя группу сторонников Дональда Трампа

Объясняя свое решение, социальная сеть сообщила порталу The Daily Beast, что группа "искажает реальные события" и содержит призывы к насилию.

"В соответствии с исключительными мерами, которые мы предпринимаем в этот период повышенной напряженности, мы ликвидировали группу "Stop The Steal", которая искажала реальные события. Группа была организована вокруг делегитимизации избирательного процесса, и мы увидели тревожные призывы к насилию со стороны некоторых членов группы", — отметил представитель Facebook.

По данным Reuters, группа "Stop The Steal", которая призвала "защитить целостность голосования", просуществовала менее 24 часов. За это время она увеличивалась на тысячу новых членов каждые 10 минут и "разрослась" до 365 тысяч членов. Группа управлялась организацией Women for America First, которая организовала протесты против ограничений covid-19 и поддержала Трампа во время слушаний по импичменту против него.

Представитель "Stop The Steal" Крис Баррон заявил, что "люди на левой стороне политического спектра также выражают обеспокоенность по поводу кражи выборов и организуют протесты, при этом Facebook их не закрывает":

"Если Facebook хочет стать арбитром истины, то у них много работы", — подчеркнул Баррон, (цитата Reuters), добавив, что в любом случае "выборы закончились, поэтому нет дезинформации о выборах".

К слову, фраза "Stop The Steal" также существует в американских соцсетях как хэштег, по которому сообщают о предполагаемых случаях мошенничества на выборах в нескольких штатах, таких как Пенсильвания, Джорджия, Мичиган, Висконсин и Невада.

Кампания Дональда Трампа уже подала иски о прекращении подсчета голосов в Пенсильвании, Мичигане и Грузии. Он также запрашивает подсчет бюллетеней в Висконсине.

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