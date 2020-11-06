Собаки могут обнаружить коронавирус быстрее ПЦР-тестов

В аэропорту Хельсинки (Финляндия) завершён первый этап испытаний по обнаружению пассажиров с коронавирусом при помощи специально надрессированных служебных собак.
На данном этапе результат впечатляющий: псы способны определить наличие инфекции в организме быстрее ПЦР-тестов.
"Собаки в аэропорту показали почти 100% точное обнаружение коронавируса, причём без пятидневного ожидания", — пишет издание Express.
На текущий момент в эксперименте на добровольной основе приняли участие около 2200 пассажиров. Испытания, как ожидается, продлятся в течение всего декабря.
По словам Анны Хильм-Бьеркман из Хельсинкского университета, которая наблюдает за испытанием, использование собак может обеспечить дешевую и быструю альтернативу ПЦР — тестированию в аэропортах.
"В настоящее время это испытание обходится примерно в €300 тысяч, но это все равно дешевле, чем проведение испытаний ПЦР. Сейчас "работают" 16 собак, обученных финской организацией Wise Nose", — пишет Express.
Ранее эта организация успешно обучала своих щенков обнаруживать рак, болезнь Паркинсона и малярию.
Доктор Клэр Гест, генеральный директор и соучредитель компании Medical Detection Dogs, сказала:
"В принципе, мы уверены, что собаки могут обнаружить COVID-19. Сейчас мы изучаем, как мы можем безопасно уловить запах вируса от пациентов и представить его собакам."
Профессор Джеймс Логан, заведующий кафедрой борьбы с болезнями Лондонской школы гигиены и тропической медицины и директор ARCTEC, сказал:
"Мы знаем, что другие респираторные заболевания, такие как COVID-19, изменяют запах нашего тела, поэтому существует очень высокая вероятность того, что собаки смогут его обнаружить. Этот новый диагностический инструмент может революционизировать нашу реакцию на COVID-19 в краткосрочной перспективе, но особенно в ближайшие месяцы, и может быть глубоко эффективным."
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