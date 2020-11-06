Собаки могут обнаружить коронавирус быстрее ПЦР-тестов

В аэропорту Хельсинки (Финляндия) завершён первый этап испытаний по обнаружению пассажиров с коронавирусом при помощи специально надрессированных служебных собак.

На данном этапе результат впечатляющий: псы способны определить наличие инфекции в организме быстрее ПЦР-тестов.

"Собаки в аэропорту показали почти 100% точное обнаружение коронавируса, причём без пятидневного ожидания", — пишет издание Express.

Как это работает

Прибывающим пассажирам предлагается выстроиться в очередь для проведения теста и протереть кожу салфеткой.

Затем ткань помещают в банку, чтобы собаки могли ее понюхать.

Собаки-нюхачи обучены указывать на положительный тест лаем или ложась на пол.

Если собака предупреждает персонал о том, что она считает "положительным тестом", пассажир сдаёт назальный ПЦР-тест.

На текущий момент в эксперименте на добровольной основе приняли участие около 2200 пассажиров. Испытания, как ожидается, продлятся в течение всего декабря.

По словам Анны Хильм-Бьеркман из Хельсинкского университета, которая наблюдает за испытанием, использование собак может обеспечить дешевую и быструю альтернативу ПЦР — тестированию в аэропортах.

"В настоящее время это испытание обходится примерно в €300 тысяч, но это все равно дешевле, чем проведение испытаний ПЦР. Сейчас "работают" 16 собак, обученных финской организацией Wise Nose", — пишет Express.

Ранее эта организация успешно обучала своих щенков обнаруживать рак, болезнь Паркинсона и малярию.

Что говорят учёные

Доктор Клэр Гест, генеральный директор и соучредитель компании Medical Detection Dogs, сказала:

"В принципе, мы уверены, что собаки могут обнаружить COVID-19. Сейчас мы изучаем, как мы можем безопасно уловить запах вируса от пациентов и представить его собакам."

Профессор Джеймс Логан, заведующий кафедрой борьбы с болезнями Лондонской школы гигиены и тропической медицины и директор ARCTEC, сказал: