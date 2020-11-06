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Фигурантами дел о поддержке терроризма во Франции стали дети

Дети в возрасте от восьми до 14 лет находятся под следствием французской полиции по подозрению в поддержке терроризма. Основание — комментарии, сделанные во время панихиды по учителю Самуэлю Пати, обезглавленному исламским террористом.

Фигурантами дел о поддержке терроризма во Франции стали дети

Об этом сообщил полицейский департамент Марселя (Франция).

Как следует из сообщения, в четверг 14-летний мальчик афганского происхождения в Марселе

"стал последним из вереницы студентов, которым было предъявлено обвинение в связи с замечаниями, сделанными во время общенациональной минуты молчания в понедельник по Сэмюэлю Пати, который был убит 16 октября".

Марсельские прокуроры заявили, что обвиняемый подросток "приветствовал нападение на Пати, утверждая, что он сделал бы то же самое."

Мировой судья подтвердил, что мальчик был "помещен под надзор с судебной мерой воспитательного расследования":

  • обвинение просило запретить подростку посещать школу, а также общаться с другими учениками и учителями.

Всего, по данным полиции, только в регионе Экс-Марсель произошло семь инцидентов, когда подростки "демонстрировали поддержку террористических актов".

Это уголовное дело не единственное

Как заявил министр внутренних дел Джеральд Дарманин,

"по всей Франции было возбуждено порядка 66 расследований в связи с предполагаемой поддержкой терроризма после предупреждений, отправленных французскому онлайн-наблюдателю экстремизма Pharos. В допросах по поводу предполагаемой поддержки терроризма часто участвуют молодые люди в возрасте от 12 до 16 лет, которые используют крайне отвратительные выражения. Их комментарии часто вдохновлялись группировкой Исламское государство*, что очень тревожно."

По данным газеты Le Parisien,

  • в отношении двух детей в возрасте восьми и девяти лет было возбуждено уголовное дело в связи с комментариями, сделанными в связи со скандальными карикатурами на Мохаммеда;
  • два других ребенка — обоим по 12 лет — также сейчас находятся под следствием за то, что якобы утверждали, что Пати заслужил смерть за то, что показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные французским сатирическим журналом Charlie Hebdo.
  • ещё один мальчик, 15 лет, был арестован недалеко от Лиона после того, как, по сообщениям, угрожал "отрезать голову своему учителю".
  • по меньшей мере шесть учеников в возрасте от 11 до 16 лет "защищали терроризм" и были либо наказаны в школе, либо разбирались с полицией.
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