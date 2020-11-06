Президент Косово уходит с поста, чтобы предстать перед судом в Гааге

Президент Косово Хашим Тачи подал в отставку по причине того, ему предстоит предстать перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

"Как я и обещал, я не предстану перед судом в качестве президента Косово», - заявил Тачи во время пресс-конференции в столице Косово Приштине.

Он объяснил свою досудебную отставку тем, что он хочет избежать нанесения ущерба "целостности косовского президентства, государства Косово и народа Косово."

Напомним, обвинительное заключение было предъявлено в июне специализированной прокуратурой.

Обвиняемыми на трибунале будут не только президент, но и несколько других бывших членов освободительной армии Косово (ОАК), ставших политиками, в том числе Кадри Весели, лидер Демократической партии.

Прокуроры обвиняют Тачи в том, что он несет ответственность почти за 100 убийств.

Глава косовского парламента будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

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