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Президент Косово уходит с поста, чтобы предстать перед судом в Гааге

Президент Косово Хашим Тачи подал в отставку по причине того, ему предстоит предстать перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Президент Косово уходит с поста, чтобы предстать перед судом в Гааге

"Как я и обещал, я не предстану перед судом в качестве президента Косово», - заявил Тачи во время пресс-конференции в столице Косово Приштине.

Он объяснил свою досудебную отставку тем, что он хочет избежать нанесения ущерба "целостности косовского президентства, государства Косово и народа Косово."

Напомним, обвинительное заключение было предъявлено в июне специализированной прокуратурой.

Обвиняемыми на трибунале будут не только президент, но и несколько других бывших членов освободительной армии Косово (ОАК), ставших политиками, в том числе Кадри Весели, лидер Демократической партии.

Прокуроры обвиняют Тачи в том, что он несет ответственность почти за 100 убийств.

Глава косовского парламента будет исполнять обязанности президента до тех пор, пока не будет избран новый лидер.

ДЛЯ СПРАВКИ

  • ОАК-этнически албанская партизанская группировка, которая боролась с сербским контролем и стремилась отделить Косово от Югославии и Сербии в 1990-х гг. Она действовала на протяжении 90-х и 2000-х гг., пока Косово не провозгласило независимость в 2008 г.
  • В то время Тачи прозвали "змеей" за его способность избегать начальства. Будучи командиром ОАК, будущий президент якобы участвовал в убийствах косовских политиков и военных офицеров, за что в 1997 году Окружной суд Приштины заочно приговорил его к 10 годам тюремного заключения.

 

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