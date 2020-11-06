ЕС введет дополнительные санкции против Лукашенко и его сына

ЕС "дал добро" на введение новых санкций против белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко, через три месяца после выборов в стране, которые, по утверждению оппозиции, были явно сфальсифицированы.

"Постоянные представители 27 стран-членов ЕС согласовали новый комплекс мер против Минска. В октябре лидеры ЕС объявили о санкциях в отношении 40 белорусских чиновников, но в список не попал и Лукашенко. До сих пор они, по-видимому, не имели большого значения, поскольку руководство страны не проявляло намерения уходить в отставку", — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Спустя месяц после введения первого пакета санкций, Совет ЕС намерен в ближайшее время одобрить дополнительные меры, на этот раз непосредственно направленные против белорусского президента.

По данным немецкой Deutsche Welle, санкции коснутся также сына Лукашенко Виктора, главы администрации президента Игоря Сергеенко и начальника разведки КГБ Ивана Тертеля.