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Anadolu возобновило кампанию против ЛНА о захоронениях в Тархуне

Турецкое новостное агентство Anadolu опубликовало новый вброс о массовых захоронениях в Тархуне, которые продолжают приписывать Ливийской национальной армии (ЛНА).

Anadolu возобновило кампанию против ЛНА о захоронениях в Тархуне

Новости о причастности фельдмаршала Халифы Хафтара к братским могилам на территории Тархуны стали появляться с июня 2020 года. В материале разберем, чем вызван новый "фейк" и что за ним стоит.

Anadolu снова обвинила ЛНА

Издание выпустило материал о двух массовых захоронениях, найденных к югу от Триполи. Представитель Государственного управления по поиску и идентификации пропавших без вести Абдулазиз аль-Джаафари сказал, что по факту обнаруженных могил началось расследование, после которого объявят точное количество тел. Однако Anadolu поделилось информацией о происхождении трупов задолго до публичного заявления.

Ссылаясь на "официальные ливийские источники" СМИ утверждает, что захоронения якобы являются последствиями военных преступлений и геноцида, которые совершала ЛНА с апреля 2019 года по июнь 2020 года. Громкое заявление турецкое агентство не подкрепляется никакими аргументами.

Предыстория массовых захоронений

Братские могилы на территории Тархуны обнаружили 6-7 июня. Среди жертв оказался, в том числе 15-летний ребенок, в смерти которого "власти" Триполи тоже обвинили представителей ЛНА. Несмотря на массовую пропаганду и сообщения о том, что сторонники Хафтара хоронили людей заживо, удалось узнать правду о происхождении трупов.

Оказалось, что подростка похитили и застрелили еще в 2015 году. То есть захоронениям в Тархуне более пяти лет. Тогда Ливийской национальной армии еще не было в городе.

Однако за массовыми захоронениями могли стояли группировки, задействованные в операции "Рассвет Ливии" — Фаджр-Либия. В ее организации участвовал глава "МВД" ПНС Фатхи Башага.

Кроме того, отмечалось, что у части трупов были ранения, полученные в результате авианалетов, предположительно, турецких БПЛА.

Совпадение при перевозке

Сейчас в районе Тархуны нашли еще два массовых захоронения. Однако можно заподозрить совпадение, сопоставив "находку" с действиями группировок ПНС. Ранее пользователи социальных сетей сообщали, что за неделю до статьи Anadolu боевики перевозили трупы из больниц Триполи. Можно предположить, что тела как раз и предназначались для будущих братских могил.

Как функционируют турецкие СМИ?

Встает вопрос, почему именно Anadolu стала распространять очередные вбросы о причастности ЛНА к массовым захоронениям.

Новостное агентство на 49 процентов принадлежит турецкому правительству и публикует материалы, отвечающие интересам президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер государства, в свою очередь, поддерживает Правительство национального согласия Ливии, поставляя триполитанским боевикам оружие и сирийских наемников.

Примечательно, что новый фейк о захоронениях появился сразу после подписания Совместным военным комитетом "5+5" соглашения о постоянном прекращении огня.

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