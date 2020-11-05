Олег Соскин: вместо Турции в НАТО может оказаться Украина

Власти США при любом раскладе президентских выборов предпочтут видеть в НАТО не Турцию, а Украину. Однако есть проблема: Зеленский не устроит ни Трампа, ни Байдена.

Комментируя ситуацию, глава киевского Института трансформации общества Олег Соскин отметил: Зеленского попробуют отстранить от власти в любом случае.

"Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену — только Порошенко", — уверен эксперт.

Политика Штатов в отношении Украины останется почти неизменной: игнорируя очевидные внутренние проблемы страны, в Вашингтоне охотно заплатят за "военные манёвры". Более того, учитывая действия Турции, Украина сейчас продвинулась вперёд в "очереди в НАТО".

"Штаты понимают, что Турцию нужно исключать из НАТО. А вместо Турции в НАТО может оказаться Украина", — рассказывает Соскин.

Напомним: ранее власти Штатов обещали построить на территории Украины военные базы НАТО.