Власти США при любом раскладе президентских выборов предпочтут видеть в НАТО не Турцию, а Украину. Однако есть проблема: Зеленский не устроит ни Трампа, ни Байдена.
Комментируя ситуацию, глава киевского Института трансформации общества Олег Соскин отметил: Зеленского попробуют отстранить от власти в любом случае.
"Он никому не нужен. Трампу подходит Кличко, Байдену — только Порошенко", — уверен эксперт.
Политика Штатов в отношении Украины останется почти неизменной: игнорируя очевидные внутренние проблемы страны, в Вашингтоне охотно заплатят за "военные манёвры". Более того, учитывая действия Турции, Украина сейчас продвинулась вперёд в "очереди в НАТО".
"Штаты понимают, что Турцию нужно исключать из НАТО. А вместо Турции в НАТО может оказаться Украина", — рассказывает Соскин.
Напомним: ранее власти Штатов обещали построить на территории Украины военные базы НАТО.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...