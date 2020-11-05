Причина закрытия границ Белоруссии — не события в стране, а новая волна коронавируса. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, в стране пока не преодолён пик заболеваемости, а общая ситуация с коронавирусом в мире весьма негативная.
"Никакой политики здесь нет. Решение серьёзное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер — это временное решение", — подчеркнул Лукашенко.
Президент отметил, что мировой экономике нанесён непоправимый ущерб, так что решение оправдано. Кроме того, вирус постоянно мутирует, а значит, опасность сохранится на длительное время.
"Ещё не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним", — высказал свое мнение белорусский президент.
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