Лукашенко: никакой политики в закрытии границ нет

Причина закрытия границ Белоруссии — не события в стране, а новая волна коронавируса. С таким заявлением выступил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, в стране пока не преодолён пик заболеваемости, а общая ситуация с коронавирусом в мире весьма негативная.

"Никакой политики здесь нет. Решение серьёзное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер — это временное решение", — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что мировой экономике нанесён непоправимый ущерб, так что решение оправдано. Кроме того, вирус постоянно мутирует, а значит, опасность сохранится на длительное время.