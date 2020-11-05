Беспорядки, вызванные принятием польскими властями скандального закона о запрете абортов в случае патологий плода, вышли на новый уровень. Теперь демонстранты требуют не только отмены закона, но и увольнения руководства страны.
По данным, которые приводит активистка Женского забастовочного комитета Клементина Суханова, протестующие уже не готовы к диалогу с властями и "пошлют их подальше".
"Спросите у протестующих. Вы услышите, как громко они в ответ пошлют власть. Никто не сомневается, что это правительство неспособно к переговорам.
Теперь Качиньский играет роль "плохого полицейского", а Моравецкий — "хорошего полицейского". С ними никакого диалога уже быть не может. Они не смогут провернуть всё так, как им выгодно", — высказалась активистка.
По мнению Сухановой, обсуждения уже невозможны: власть слишком долго не хотела слушать простых людей. Поэтому новым требованием митингующих станет её смена.
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