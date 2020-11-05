Кризис в Карабахе: стороны снова открыли огонь

Новые данные по кризису в Нагорном Карабахе: как Армения, так и Азербайджан обвиняют друг друга в обстреле своих территорий. Данные приводят представители Минобороны обеих стран.

Сводка из Азербайджана: по данным Минобороны страны, армянская армия атаковала в ночь с 4 на 5 ноября несколько населённых пунктов, расположенных рядом с линией фронта. Использовались миномёты.

"В течение дня 4 ноября и в ночь на 5 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта", — уточняют в Минобороны страны.

Сводка из Армении: официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал, что утром 5 ноября территории НКР снова были атакованы войсками Азербайджана. Чиновник уточнил: обстреливались мирные поселения, использовались тяжёлые орудия.