Протесты на выборах в США: "зона нестабильности" расширяется

Нестабильной остаётся обстановка в ряде американских городов: люди выходят на улицы, не дожидаясь оглашения итогов выборной гонки. В некоторых городах обстановка крайне напряжённая: власти задействуют Национальную гвардию.

По данным американских СМИ, уже работают с Национальной гвардией власти Портленда: там беспорядки продолжаются вторую ночь подряд. Зафиксированы попытки агрессии.

Также усложнилась работа правоохранительных органов в Миннеаполисе, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе: власти последнего объявили режим "общегородской тактической тревоги".

"[Режим нужен], чтобы собрать ресурсы для устранения любых инцидентов, которые могут возникнуть в результате выборных мероприятий", — отмечают чиновники города.

Между тем протесты вскоре могут выйти на национальный уровень: в рамках движения "Protect the Results" ("Опротестуй результаты") будут устроены более 165 мероприятий по всей стране. Движение возглавили активисты движений "Indivisible" и "Stand Up America", по уточнённым данным, "график мероприятий" зависит от итогов выборов.